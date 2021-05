Sniper Ghost Warrior Contracts 2 per PS5 è stato rinviato

Brutte notizie per i possessori di PS5 che attendono Sniper Ghost Warrior Contracts 2: gli sviluppatori hanno appena fatto sapere di aver rinviato questa versione del gioco.

CI Games si è infatti imbattuta in alcuni problemi tecnici piuttosto gravi che hanno costretto il team a spostare a data da destinarsi l’uscita dell’edizione PS5 del gioco. Da notare che le altre versioni verranno pubblicate come previsto il prossimo 4 giugno 2021, dunque in quella data Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Xbox Series X|S.

Gli sviluppatori ribadiscono che gli acquirenti della versione PS4 riceveranno gratuitamente l’upgrade all’edizione per PS5 una volta che verrà resa disponibile. In più, la compagnia polacca ha annunciato che il primo DLC di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 verrà regalato a tutti i possessori del gioco, a prescindere dalla piattaforma.

