Lost Judgement: nessun piano per un port su PC

Con l’annuncio di Lost Judgement di ieri, alcuni fan del Ryu Ga Gotoku Studio potrebbero aver sperato di veder menzionata anche una versione PC del gioco, magari anche alla luce di alcuni rumor trapelati nelle ultime ore. Così non è stato: la presentazione di ieri ha confermato solo le versioni per console Sony e Microsoft del titolo, e sembra anzi che se arriverà anche su PC, questo non sarà a breve termine. La conferma è venuta da SEGA in persona, che a una domanda di chiarimenti da parte di PCGamesN ha risposto “al momento, non abbiamo nessun piano per un port su PC di Lost Judgement.” Un vero peccato, considerato anche che di recente SEGA ha finito di portare tutta la serie di Yakuza anche su PC con Yakuza 6: Song of Life.

Condividi con gli amici Inviare