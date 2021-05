Sniper Ghost Warrior Contracts 2: ecco il trailer del gameplay

Manca poco meno di un mese al lancio di Sniper Ghost Warrior Contracts 2 (anche se per la versione PS5 ci sarà da aspettare) e CI Games ha deciso di farci arrivare preparati all’appuntamento con una bella presentazione del gameplay, narrata da Abubakar Salim (Bayek in Assassin’s Creed Origins). La regione del Kaumar ci attende, e con essa tutti i bersagli che dovremo eliminare in ampie regioni sandbox. Ovviamente, i fucili di precisione giocheranno un ruolo fondamentale.











Non avremo a nostra disposizione solo armi a lungo raggio, però: il nostro armamentario includerà un’ampia varietà di scelte, incluse opzioni tecnologicamente avanzate e, ovviamente, delle belle cariche di esplosivo, che non fanno mai male (a noi, se non altro). Sarà importante anche sfruttare l’ambiente a nostro favore, distruggendo per esempio pannelli elettrici o lasciando che sia la gravità a fare il lavoro per noi. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sarà disponibile a partire dal 4 giugno.