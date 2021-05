La serie SteamWorld ha molti titoli in lavorazione, rivela Image & Form

Sembra proprio che a Image & Form piaccia tenersi impegnato. Lo studio che ha dato i natali alla fortunata serie SteamWorld ha infatti annunciato di avere molti titoli legati proprio a questo universo in lavorazione; per chi non avesse familiarità con la serie in questione, sappiate che è caratterizzata da una discreta sperimentazione e varietà in termini di generi, quindi siamo proprio curiosi di sapere cosa le riserverà il futuro. Ricordiamo che Image & Form, che ha annunciato un prossimo cambio di nome, sta anche attualmente lavorando allo sviluppo di The Gunk, un titolo 3D previsto per PC e console Microsoft.

