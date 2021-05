Fall Guys: arriva la Stagione 4.5, includerà due nuovi round

Come chi segue Fall Guys: Ultimate Knockout ben saprà, oltre ai corposi aggiornamenti stagionali il battle royale di Mediatonic riceve anche sostanziosi aggiornamenti di metà stagione. Per quanto riguarda la quarta stagione, quel momento è arrivato: nella giornata di oggi, infatti, arriverà la patch per la Stagione 4.5 (nome ufficiale: Dave) e gli sviluppatori hanno già rivelato cosa potremo aspettarci. Come prima cosa, due nuovi round: The Slimescraper ci vedrà impegnati a scalare la cima di un grattacielo, superando un’ostacolo dietro l’altro mentre un’ondata crescente di letale slime ci incentiva a non prendercela troppo comoda; Button Bashers, invece, dividerà i giocatori in una serie di mini arene 1v1, nella quali chi avrà più punti allo scadere del timer potrà proseguire nel suo viaggio verso l’ambita corona.

Oltre a questo, saranno introdotte variazioni a 12 round già esistenti (ben 55 in totale, incluse varianti a bassa gravità), l’introduzione di lobby personalizzate aperte a tutti i giocatori e il cross-play fra PC e PS4; Mediatonic, però, avvisa che non è al momento possibile creare party di utenti su diverse piattaforme, ma non dubitiamo che anche questa funzionalità arriverà su Fall Guys. Infine, la Stagione 4.5 includerà anche tutta una serie di fix e miglioramenti all’esperienza di gioco.