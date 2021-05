PlayStation: torna l'iniziativa Play at Home, ecco le novità

Dopo aver regalato diversi videogiochi alla platea di giocatori PlayStation, Sony torna anche questo mese con l’iniziativa Play at Home volta a rendere meno pesante il triste periodo pandemico che stiamo vivendo.

In questo caso, però, la compagnia giapponese non regalerà videogiochi, bensì renderà disponibili diversi contenuti aggiuntivi per una decina di titoli free-to-play (e non) a partire dal 18 maggio e fino al 7 giugno. Di seguito l’elenco completo dei contenuti:

Rocket League : PlayStation Plus Pack – include quattro oggetti di personalizzazione unici tra cui Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e il Trimpact BL Player Banner.

: PlayStation Plus Pack – include quattro oggetti di personalizzazione unici tra cui Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail e il Trimpact BL Player Banner. Brawlhalla : Brawlhalla: Play at Home Pack – include lo sblocco Rayman Legend, la skin di Sir Rayelot con le skin delle armi Axe e Gauntlet, Shrug Emote e Grimm Sidekick.

Destruction AllStars : 1100 Destruction Points

: 1100 Destruction Points MLB The Show 21 : MLB The Show 21 10 The Show Packs

: MLB The Show 21 10 The Show Packs NBA 2K21 : The Play at Home Pack – include MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5,000 MyTEAM Points e altro.

Rogue Company : Rogue Company: Play at Home Pack – include Kyoto Undercover Ronin Outfit e 200 Rogue Bucks.

World of Tanks / World of Warships : ack Coraggio doppio

World of Tanks: Modern Armor, questo pack include cinque booster d’argento x1.5, cinque booster XP x2, 7 giorni di account Premium e altro ancora. / World of Warships: Legends, questo pack include Tier III battleship Arkansas, 7 giorni di account Premium e 5x Rare Booster di tutti e cinque i tipi.

Warframe : Warframe: Starter Pack – include 100 Platinum, 100,000 Credits, 7 giorni di Affinity Booster, Essential Base Damage Mod Bundle e molto altro.

Call of Duty: Warzone (dal 20 maggio): 5 Double XP Tokens