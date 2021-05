Mass Effect 3, BioWare non esclude il ritorno del multiplayer

Con l’uscita odierna della Mass Effect: Legendary Edition (qui la nostra recensione), in molti sono tornati a chiedere a gran voce il ritorno del multiplayer introdotto nel terzo capitolo della saga del comandante Shepard, purtroppo assente nella raccolta rimasterizzata.

In un’intervista concessa ai taccuini di Cnet, però, il project director Mac Walters non ha escluso la possibilità che la componente multigiocatore possa tornare a farsi viva. “Vogliamo prima vedere come viene accolta la Legendary Edition e se vi è un’effettiva richiesta per il multiplayer,” ha dichiarato Walters. “Dopodiché valuteremo se le risorse e il tempo a nostra disposizione bastino per riportare in vita questa modalità con un livello qualitativo che sia noi che i fan ci aspettiamo.”

Dunque la porta resta aperta, ma bisognerà prima di tutto vedere come Mass Effect: Legendary Edition si comporterà sul mercato.

