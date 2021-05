Call of Duty Warzone: il numero di cheater bannati supera il mezzo milione

Non troppo tempo fa, Raven Software aveva promesso che non si sarebbe certo riposata sugli allori per quanto riguarda la lotta ai cheater in Call of Duty Warzone. La promessa, a quanto pare, è stata mantenuta: lo sviluppatore ha infatti di recente reso noto che il totale di cheater bannati, in seguito a una nuova ondata da 30.000 ban, ha da poco superato il mezzo milione. Un numero impressionante, ma inevitabile data la popolarità del titolo e la sua natura free-to-play.

Di recente, Call of Duty Warzone ha implementato un completo redesign della sua mappa, che è stata trasposta al 1984. Oltre a modifiche estetiche e nella conformazione del livello, questo espediente narrativo ha anche offerto una buona scusa ad Activision e Raven Software per aggiungere icone del periodo storico in questione come John Rambo e John McClane.