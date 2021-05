A distanza di più di un anno dall’annuncio, TiMi Studio è tornato a mostrare il suo titolo di Metal Slug in sviluppo per dispositivi mobile. Rispetto a quanto mostrato precedentemente, il gioco sembra aver abbandonato il suo sottotitolo CODE: J, ma al di là di questo il gameplay sembra essere in linea con quanto già visto.











A giudicare dal trailer, sembra proprio che questo nuovo capitolo di Metal Slug includerà alcuni dei livelli più famosi del passato: si possono infatti riconoscere alcuni livelli dei primo, secondo e terzo capitolo della serie, fra gli altri. Non è ancora dato sapere quando sarà disponibile il gioco di TiMi Studio, ma non dovrebbe volerci ancora molto.