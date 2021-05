SnowRunner arriva su Switch, Steam e Xbox Game Pass

SnowRunner si appresta ad arrivare su nuove frontiere, anche se stavolta non sono ricoperte di fango e neve. Il titolo di Saber Interactive e Focus Home arriva infatti finalmente anche su Switch e Steam; in aggiunta, la giornata di oggi vedrà anche il lancio del gioco su Xbox Game Pass, come confermato nella serata di ieri.











Oltre a questo lancio su nuove piattaforme, sembra proprio che gli sviluppatori intendano continuare a lavorare sul loro particolare quanto interessante titolo. È stato infatti annunciato lo Year 2 Pass, che includerà quattro nuove stagioni (Build & Dispatch, Haul & Hustle, Compete & Conquer, e New Expansion), più quattro skin esclusive per Azov 5319, Azov 73210, YAR 87 e Voron AE-4380, disponibili già da ora. Oltre alle piattaforme sopracitate, SnowRunner è presente anche su Epic Games Store, Xbox One e PS4.