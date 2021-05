Maid of Sker si aggiorna per la next-gen, introduce nuove modalità

Se siete fra coloro che hanno apprezzato l’ambientazione dell’interessante titolo horror Maid of Sker, ma avreste apprezzato un pizzico di azione in più, buone nuove all’orizzonte. In contemporanea con l’aggiornamento per PS5 e Xbox Series X|S, il titolo di Wales Interactive ha anche visto l’introduzione delle modalità Sfida, che ci vedranno alle prese in maniera più diretta con i tanti orrori dello Sker Hotel. L’aggiornamento per questa modalità sarà disponibile a partire dal 26 maggio su console Sony e Microsoft.











Le quattro sfide aggiuntive ci porranno di fronte sei diversi tipi di nemici; se con alcuni di questi avremo familiarità, altri saranno completamente nuovi. E fate attenzione alle loro abilità speciali! Per quanto riguarda la versione next-gen di Maid of Sker, invece, essa potrà contare su risoluzione 4K, texture migliorate e tempi di caricamento più rapidi. Su PS5, sono inoltre state sfruttate le peculiarità del DualSense, con l’implementazione del feedback aptico e dei grilletti adattivi.