The Ascent: spunta una possibile data di uscita

Pare che il publisher Curve Digital si sia lasciato sfuggire la presunta data di uscita di The Ascent, intrigante action RPG sviluppato da Neon Giant di cui abbiamo scritto in una recente anteprima.

Stando a quanto riportato da XboxEra, infatti, Curve Digital avrebbe svelato – probabilmente per errore – sul social network cinese Weibo che The Ascent uscirà su PC tramite Steam il prossimo 29 luglio 2021. Trattandosi di un’informazione trapelata da una fonte più che affidabile, è molto difficile che la data di uscita si riveli errata; tuttavia, restiamo comunque in attesa di una comunicazione ufficiale in merito, anche per sapere se tale data coinciderà anche con la release su console. Difatti, The Ascent verrà pubblicato anche su Xbox One e Xbox Series X|S, mentre sarà disponibile sin dal lancio nel catalogo del servizio Xbox Game Pass.

Condividi con gli amici Inviare