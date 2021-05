Gearbox ha in cantiere un nuovo franchise per 2K, uscirà quest'anno

Nel corso delle ultime ore, Take-Two ha tenuto la sua conference call con gli azionisti, nel corso della quale sono emersi interessanti dettagli sui futuri progetti del publisher. Particolarmente interessante la novità per quel che riguarda Gearbox: lo studio noto in particolare per aver creato la serie Borderlands è infatti al lavoro su un nuovo franchise per 2K. Non è ancora dato sapere cosa sarà questo progetto, ma stando a quanto riportato dovrebbe uscire quest’anno, quindi dovrebbe essere sufficiente un po’ di pazienza per saperne di più.

Ci teniamo a sottolineare che il documento riporta new franchise, cioè con tutta probabilità qualcosa di non legato ai precedenti progetti di Gearbox. Se dunque speravate in un seguito di Borderlands 3, di Brothers in Arms o di (vivaddio) Battleborn, vi toccherà armarvi di pazienza. Di recente, Gearbox è arrivata sotto i riflettori per essere stata acquisita da Embracer Group. L’IP di Borderlands, in ogni caso, resterà strettamente associata a Take-Two e alla sua sussidiaria 2K.