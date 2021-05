MSI ufficializza l'evento "Tech meets Aesthetic"

MSI ha svelato che a partire dalle 9:00 del prossimo 1° giugno terrà un evento denominato “Tech meets Aesthetic” durante il quale verranno svelati nuovi prodotti di fascia alta rivolti a giocatori, i creativi ed élite aziendali. Tra questi troveranno spazio laptop, monitor, desktop, schede grafiche, schede madri e periferiche.

“Fornire un’esperienza perfetta per utenti e giocatori è una forza trainante per MSI per avanzare continuamente,” ha affermato Sam Chern, Vice Presidente Marketing di MSI. “L’integrazione di tecnologia innovativa e massima estetica nei nostri prodotti è anche lo scopo costante a cui miriamo. Sebbene la pandemia COVID-19 abbia avuto uno shock per l’economia globale e cambi la vita lavorativa e lo stile di vita quotidiano delle persone, i nostri team sono ancora dediti alla progettazione, alla ricerca e allo sviluppo del prodotto per lanciare i migliori dispositivi per consentire alle persone di risparmiare disagi nella loro vita. Presenteremo la tecnologia innovativa all’avanguardia di MSI attraverso l’evento online e dimostreremo al mondo la nostra straordinaria capacità di design per l’estetica“.

L’evento verrà trasmesso in streaming sul canale ufficiale YouTube di MSI Gaming.

