Victoria 3 è ufficiale, ecco l'annuncio di Paradox Interactive

Dopo le prime avvisaglie, Paradox Interactive ha annunciato ufficialmente Victoria 3, terza incarnazione della saga di grand strategy ambientata durante la Rivoluzione Industriale.











Victoria 3 è un simulatore di società ambientato in un momento di grandi cambiamenti. Al giocatore spetterà il compito di governare una nazione dai primi dell’Ottocento fino all’inizio del secolo successivo, tenendo traccia dei bisogni e dei desideri delle popolazioni nazionali, giacché ogni gruppo avrà le proprie preferenze politiche e materiali. Le fazioni conservatrici possono resistere alle riforme politiche, laddove un numero crescente di commercianti e intellettuali spinge per avere più voce in capitolo nel modo in cui la nazione è gestita. Per assicurarsi che i bisogni della popolazione vengano soddisfatti sarà necessario scambiare un’ampia gamma di beni su scala globale, perché se le persone sono affamate e prive di diritti civili, la rivoluzione avrà inizio.

Purtroppo Paradox non ha fornito una finestra di lancio ufficiale per Victoria 3, che sarà dunque disponibile prossimamente su PC tramite Steam, Paradox Store e Xbox Game Pass.