No Man's Sky: il crossover con Mass Effect vede l'arrivo della Normandy

Nelle ultime settimane, i giocatori di No Man's Sky sono stati alle prese con la spedizione Beachhead, che li vedeva racappezzarsi su cosa fosse e a cosa servisse uno strano marchingegno. Alla fine del loro viaggio, gli intraprendenti astronauti hanno trovato una sorpresa non da poco: la spedizione serviva infatti da introduzione a un crossover con la serie Mass Effect, e all'arrivo della leggendaria SSV Normandy SR-1 nel gioco di Hello Games.











Il crossover, organizzato per celebrare il lancio di Mass Effect Legendary Edition, permetterà a tutti i giocatori di aggiungere la Normandy alla loro flotta completando a loro volta la spedizione. Attenzione, però: avrete tempo solo fino al 31 maggio per farlo. Ricordiamo che No Man’s Sky è disponibile anche su Xbox Game Pass.