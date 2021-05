Trust presenta la nuova linea di accessori per PS5

Trust ha presentato la nuova linea di accessori per PS5 rivolta ai videogiocatori che include il microfono streaming Fyru e l’headset Carus.

Il microfono di ultima generazione GXT 258W Fyru rappresenta una soluzione 4-in-1 ideale per ogni streamer, in grado di catturare ogni sfumatura di suono con una qualità eccezionale in ogni contesto: streaming live in solitario, interviste di gruppo o registrazioni musicali. Le sue funzioni professionali includono 4 diversi schemi di registrazione (cardioide, bidirezionale, stereo e omnidirezionale) per performance superiori, un filtro pop interno, che in ambienti rumorosi è in grado di escludere i suoni indesiderati e assicurare sempre un sound cristallino, e una porta di monitoraggio cuffie a zero latenza per perfezionare le registrazioni grazie all’ascolto in tempo reale. Il microfono Fyru è stato inoltre ridisegnato con un look bianco più affine a PS5, mantenendo però la resistente struttura di base in metallo con luci LED regolabili in 5 colori.

Le cuffie GXT 323W Carus sono state ridisegnate per renderle perfettamente compatibili con PS5 sia nelle funzionalità che nell’estetica. Dal punto di vista delle funzionalità, le Carus offrono un’esperienza di gioco immersiva per ogni gamer, grazie all’isolamento acustico totale e al loro suono di qualità, garantito da ampi driver da 50 mm per bassi profondi e penetranti. Per sessioni di gioco complete in cooperazione, le Carus sono dotate di un microfono flessibile, i cui comandi sono regolabili dall’esterno del padiglione over-ear insieme ai controlli di volume. Le Carus assicurano, inoltre, il massimo comfort grazie all’archetto regolabile e ai padiglioni in maglia a rete.

Le cuffie gaming GXT 323W Carus e il microfono streaming GXT 258W Fyru sono già acquistabili al prezzo rispettivo di € 39,99 e € 139,99. Da agosto, invece, Trust renderà disponibile anche la stazione di ricarica GXT 254 Dock che permette di ricaricare, senza convertitori, due controller alla volta. Quest’ultma costerà € 19,99.

