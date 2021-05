Rockstar fonda l'etichetta musicale CircoLoco Records

Rockstar Games ha sempre avuto un rapporto molto intimo con l’ambiente musicale, non stupisce quindi che la compagnia abbia deciso di fondare un’etichetta proprietaria denominata CircoLoco Records.











Rockstar ha dunque deciso di collaborare con il brand CircoLoco, noto soprattutto per i numerosissimi party organizzati in località balneari, per dar vita a una nuova etichetta in grado di dare spazio a tanti artisti di talento. CircoLoco Records ha così intenzione di pubblicare un EP a settimana per tutto il prossimo mese, a partire dal 4 giugno, fino ad arrivare al lancio di un vero e proprio album intitolato Monday Dreamin‘ fissato per il 9 luglio. Il primo album della casa discografica sarà inizialmente disponibile soltanto in formato digitale, tuttavia l’etichetta fa sapere che successivamente sarà disponibile anche in vinile.