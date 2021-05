Steam in arrivo su console? Gabe Newell promette risposte entro fine anno

Gabe Newell è un personaggio un po’ particolare, ed è anche per questo che è amato dalla community PC. Se il CEO di Valve si è mostrato tradizionalmente schivo nei confronti dei grandi eventi, sembra proprio che non disdegni di dare notizie di un certo calibro da palchi molto meno appariscenti. Nel corso di un incontro con il pubblico in una scuola neozelandese, a Gabe Newell è infatti stato domandato se, in futuro, Steam arriverà anche sulle console. Risposta: “Lo saprete meglio entro la fine dell’anno.”

La frase è sibillina, ma allo stesso tempo non è un “no”. Indicazione, forse, che trattative con i produttori di console sono in corso. Non si tratterebbe della prima puntata sul mercato console di Valve: ricorderete infatti che la Orange Box era uscita anche su PS3 e Xbox 360. L’arrivo di Steam su console, però, sarebbe un annuncio di una magnitudine completamente diversa. Attenderemo con pazienza ulteriori conferme ufficiali in merito.