The Elder Scrolls Online: rinviato l'update next-gen

ZeniMax Online Studios ha deciso di rinviare la pubblicazione dell’update next-gen per The Elder Scrolls Online, spostando il lancio in avanti di una settimana.

Gli sviluppatori spiegano di preferire che la release dell’aggiornamento non coincida con il lancio dell’Update 30 (Blackwood, qui la nostra anteprima hands on), in modo tale che in caso di problemi con quest’ultimo l’attenzione del team sia focalizzata interamente sulla risoluzione delle eventuali criticità. Questo aggiornamento verrà pubblicato come previsto il 1° giugno su PC e l’8 giugno su tutte le altre piattaforme, mentre la patch next-gen di The Elder Scrolls Online slitta al successivo 15 giugno.

