Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, ecco sedici minuti di gameplay

In previsione del prossimo lancio di Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, Gasket Games ha deciso di pubblicare ben 16 minuti di gameplay commentato del suo titolo. All’interno del video, vedremo uno schieramento di Stormcast Eternals alle prese con uno dei combattimenti più avanzati della campagna, che ricordiamo avrà anche elementi roguelite. È anche presente il commento audio del design director del gioco Ian Christy, che ci presenta lo scenario e le varie scelte tattiche che compirà durante la battaglia.











Tre saranno le fazioni presenti nel titolo di Gasket Games: oltre agli Stormcast Eternals, potremo scegliere di giocare anche con i Nighthaunt e con i Maggotkin of Nurgle; ciascuna delle fazioni ha i suoi poteri e abilità speciali, quindi se volete assicurarvi di arrivare preparati non perdetevi i video dedicati. Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground presenterà anche una componente multiplayer competitiva che includerà il crossplay fra tutte le piattaforme.