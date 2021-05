Dying Light 2: Techland anticipa un prossimo reveal

È passato un bel po’ di tempo dall’annuncio di Dying Light 2, ma nel corso degli ultimi mesi Techland ci ha tenuto a rassicurarci che i lavori stavano continuando. E sembra proprio che a breve potremo tornare a vedere il gioco in azione: tramite un comunicato stampa, lo studio ha infatti rivelato di avere qualcosa in mente per il prossimo 27 maggio alle ore 21:00, e ci invita a collegarci sul suo canale Twitch per scoprire di cosa si tratta. Il comunicato, inoltre, è accompagnato da un “Are you dying 2 know more?” (“stai morendo dalla voglia di saperne di più?”), quindi ci sentiamo fiduciosi che un prossimo reveal di Dying Light 2 sia dietro l’angolo.

