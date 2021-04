Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground, pubblicato trailer di gameplay

Focus Home Interactive ha deciso di permetterci di osservare in maniera più dettagliata le battaglie a turni del suo Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground. Le tre fazioni del gioco avranno infatti ciascuna unità specifiche e una campagna dedicata, che si presenterà in maniera diversa ogni volta che l’affronteremo.











Ogni fazione e ogni eroe avrà anche le sue abilità specifiche, il cui uso sapiente sarà fondamentale nel dominare il campo di battaglia. Oltre a una campagna dalle diverse opzioni di progressione e alle classiche schermaglie, Warhammer Age of Sigmar: Storm Ground permetterà anche di sfidare altri giocatori online; il terreno giusto in cui mettere in mostra la varietà offerte dalle ampie possibilità di personalizzazione delle varie armate. Il titolo sarà disponibile a partire dal 27 maggio su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.