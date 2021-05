Iron Harvest: ecco la presentazione dell'Usonia, la nuova fazione

A poca distanza dal lancio dell’espansione Operation Eagle per Iron Harvest 1920+, Deep Silver e KING Art Games hanno pubblicato un trailer che presenta più nel dettaglio le unità della nuova fazione, l’Unione Americana di Usonia. Avvertimento: il video seguente contiene massicce dosi di libertà.











Al suo arrivo, previsto per il 27 maggio, il DLC Operation Eagle includerà:

La fazione Usonia, con più di 20 unità aggiuntive

con più di 20 unità aggiuntive La campagna della fazione, affrontabile sia in singleplayer che in coop

della fazione, affrontabile sia in singleplayer che in coop Tre nuovi eroi giocabili

Nuovi alleati giocabili da una fazione segreta ancora da rivelare

Saranno inoltre aggiunte al gioco nuove unità aeree e strutture difensive anti-aeree. Come possiamo vedere dal video, queste non saranno esclusive dell’Usonia ma disponibili gratuitamente a tutti i giocatori di Iron Harvest, così come le nuove mappe multiplayer.