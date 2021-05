Resident Evil Village: più di quattro milioni le copie vendute globalmente

In un comunicato stampa rilasciato di recente, Capcom ha annunciato che Resident Evil Village ha superato quota quattro milioni di copie vendute globalmente, ad appena tre settimane dal lancio. Il risultato è decisamente notevole per la serie: Resident Evil 7 aveva infatti impiegato un anno per arrivare a 5 milioni, ed è attualmente secondo nella classifica di titoli più venduti della storia di Capcom. Una dimostrazione del successo del nuovo corso della serie, che a partire dal settimo capitolo ha adottato una visuale in prima persona. Oltre a questo, Resident Evil Village ha anche potuto contare su una solida campagna promozionale, che ha ben evidenziato quelli che sono i punti di forza del titolo.

