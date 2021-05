The King of Fighters XV: ecco il trailer di Blue Mary

Continua ad arricchirsi il cast di The King of Fighters XV. Oggi SNK ha presentato Blue Mary, lottatrice proveniente direttamente da Fatal Fury e presenza regolare all’interno della serie di picchiaduro. Nel video introduttivo, possiamo vederla scatenarsi contro il suo compagno di avventure Terry Bogard e mettere in mostra il sua ampio parco di mosse.











Non dubitiamo che i fan della bionda detective saranno più che contenti di sapere che, a differenza di quanto successo nella precedente incarnazione della serie, in The King of Fighters XV Blue Mary farà parte del roster base.