Total War: Three Kingdoms, i fan protestano per l'abbandono del gioco

Nel corso della giornata di ieri, Creative Assembly ha comunicato che avrebbe sospeso i lavori su Total War: Three Kingdoms, sia per quanto riguarda i DLC previsti che future patch. La comunità di appassionati del gioco non ha ricevuto con piacere la notizia: in passato, lo studio aveva infatti suggerito che in futuro avrebbe voluto esplorare i regni del nord, ma a questo punto la cosa non si concretizzerà. Non c’è stato solo questo, però, a causare la pioggia di recensione negative che nelle ultime ore ha colpito la pagina Steam di Total War: Three Kingdoms. In molti lamentano infatti ancora la presenza di bug e in generale un senso di incompletezza nel gioco.

Creative Assembly ha già comunicato di essere al lavoro su un altro titolo ambientato sempre nell’universo narrativo del Romanzo dei Tre Regni. Come rivelato da un portavoce dello studio su Reddit, questo nuovo gioco “avrà un approccio differente” rispetto a Three Kingdoms, anche se è ancora presto per chiarire in che modo. Se però vi aspettate che adotti la stessa formula di Total War: Warhammer, con l’integrazione delle campagne in un unico macro scenario, rimarrete delusi.