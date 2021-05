Microsoft Flight Simulator: l'ultima patch riduce la dimensione del download

Microsoft Flight Simulator è un gioco affascinante: permette ai giocatori, infatti, di esplorare il globo terracqueo nella sua interezza, riproducendone con buona qualità i paesaggi reali. Tutto questo, però, finisce per occupare uno spazio su disco non indifferente: fino all’ultima patch, il download del gioco aveva bisogno di più di 170 GB di spazio su disco libero. Per fortuna, non è più così, dato che con l’ultimo aggiornamento Asobo Studio si è dato da fare con l’ottimizzazione e ora per poter giocare a Microsoft Flight Simulator dovremo scaricare “solo” 83 GB. Comunque una cifretta importante, ma pur sempre la metà rispetto a prima. I drive SSD e le connessioni più lente ringraziano.

