Far Cry 6: rivelati nuovo gameplay e data di lancio

Nel corso della presentazione di stasera, Ubisoft ha rivelato un’ampia messe di informazioni riguarda a Far Cry 6. Prima di tutto, la data di lancio: il nuovo capitolo della serie di open world sarà disponibile a partire dal 7 ottobre 2021 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Stadia. Ma non ci si è fermati solo qui, ovviamente. La serata di oggi ha presentato la protagonista del gioco, l’agguerrita guerrigliera Dani Rojas (disponibile anche in versione maschile), guidata da uno spirito di vendetta nei confronti del dittatore Antòn Castillo.











Passiamo poi al Gameplay Deep Dive, un video di quasi cinque minuti che oltre a introdurci alle regole della guerriglia ci ha anche presentato la varietà di situazioni, approcci e strumenti che potremo adottare nel corso della nostra lotta per la liberazione di Yara. E in particolare per quanto riguarda le armi di Far Cry 6 sembra proprio che Ubisoft Toronto abbia voluto sbizzarrirsi: l’arsenale mostrato, che include un’arma lancia-CD musicali, una minigun azionata da un vecchio motore e uno… spara-lattine? Non solo: Dani sarà anche dotata di un cosiddetto zaino Supremo, capace di essere adattato per essere un lanciafiamme, un jetpack, un lanciarazzi portatile e chissà ancora cos’altro.











Ci sarà anche un’ampia scelta di veicoli. Potremmo attraversare Yara a dorso di cavallo, di veicoli personalizzati o addirittura di carri armati. Non mancheranno nemmeno i compagni animali, come Guapo il coccodrillo o il bassotto Chorizo. Far Cry 6 potrà essere giocato in solo o con il gioco cooperativo a due giocatori. I preordini sono già disponibili sul sito ufficiale.