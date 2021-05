Little Nightmares disponibile gratuitamente su Steam

Sembra che questo sia un finesettimana speciale per chi cerca buoni giochi a prezzi imbattibili. Oltre a Company of Heroes 2, anche Little Nightmares è attualmente disponibile gratuitamente su Steam. Una volta aggiunto al vostro account, il gioco resterà vostro per sempre; l’offerta scade il 30 maggio alle 19:00, quindi non esistate troppo.

Little Nightmares è un gioco horror che segue le avventure della piccola Sei, imprigionata a bordo di un vascello infestato da creature terrificanti. Se siete curiosi di saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione. Di recente, Tarsier Studios ha anche pubblicato un seguito, accolto con ampio favore dalla critica.