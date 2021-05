Destruction AllStars introdurrà i bot nelle partite multiplayer online

Disponibile da qualche mese in esclusiva su PlayStation 5, Destruction AllStars non è purtroppo riuscito a fare breccia tra i possessori della console Sony, per questo gli sviluppatori hanno deciso di introdurre i bot nelle partite multiplayer online.

Il team di sviluppo è intervenuto su Reddit per esporre le motivazioni che hanno portato a questa decisione, spiegando che i bot verranno aggiunti per ridurre i tempi di matchmaking durante quei periodi in cui il numero di giocatori attivi cala drasticamente. Gli sviluppatori dichiarano che gli avversari controllati dall’intelligenza artificiale verranno impiegati solo nel caso in cui non si arrivi al numero minimo di giocatori in carne e ossa durante la ricerca di una partita, tuttavia i bot non verranno aggiunti nella modalità di gioco Blitz.

I nemici governati dall’IA verranno introdotti in una delle prossime patch di Destruction AllStars, sebbene per ora non sia ancora stata fornita una data precisa.

