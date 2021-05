Griftlands: Klei Entertainment ne annuncia la data di uscita

Pubblicato circa due anni fa in Accesso Anticipato, prima sull’Epic Games Store e poi su Steam, Griftlands ha finalmente una data di uscita ufficiale. Klei Entertainment ha difatti annunciato che la versione 1.0 di questo particolare deck-building roguelite sarà disponibile su PC già nella giornata di domani, martedì 1° giugno.

Il gioco trasporta l’utente nel mondo di Havaria permettendogli di seguire le vicende di tre personaggi ben distinti, ognuno dotato di abilità differenti. Questi dovranno superare diverse sfide generate in maniera procedurale sfruttando le loro capacità di combattimento e quelle diplomatiche, utilizzando i mazzi di carte a loro disposizione.

Da notare, infine, che Griftlands sarà disponibile anche su PS4, Xbox One e Nintendo Switch, tuttavia le versioni console verranno pubblicate il seguente 4 giugno.

Condividi con gli amici Inviare