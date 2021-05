Koch Media terrà una conferenza durante il Summer Game Fest

Koch Media ha annunciato di avere in programma una conferenza che si terrà durante il Summer Game Fest, la kermesse videoludica che affiancherà l’E3. La presentazione battezzata Koch Primetime Gaming Stream avrà luogo il prossimo 11 giugno a partire dalle 21:00, ora italiana, e verrà trasmessa in diretta su Twitch.

Koch Media fa parte di Embracer Group e controlla i publisher Deep Silver e Ravenscourt, mentre è proprietaria di diversi studi di sviluppo tra cui il rinato Free Radical Design (Timesplitters), Flying Wild Hog (Shadow Warrior), Volition Inc. (Saints Row), Dambuster Studios (Homefront: The Revolution), Warhorse Studios (Kingdom Come: Deliverance).

Condividi con gli amici Inviare