Alla cornice losangelina dell’E3 2021 non poteva mancare di fare la sua apparizione anche Devolver Digital, che ha da poco annunciato la data della sua presentazione, prevista per il 12 giugno. La data era già stata anticipata in passato, e riceve ora conferma definitiva. Il publisher ha allegato all’annuncio un’immagine che anticipa il ritorno di Nina Struthers e quindi con tutta probabilità delle folli conferenze a cui ci ha abituato Devolver fin dal 2017. Siamo sicuri, oltretutto, che l’immagine includa tutta una serie di easter egg e anticipazioni che i fan potranno scatenarsi ad interpretare: in particolare, nella lavagna sfocata sullo sfondo si riesce a distinguere la scritta Hotline Miami, e un simbolo che potrebbe essere un 3.

Oltre a questo, Shadow Warrior 3 sarà con tutta probabilità presente alla presentazione, e speriamo arrivi con informazioni più precise sulla data di lancio. A parte questo, però, noi speriamo di poterne sapere di più sull’intrigante Death’s Door.