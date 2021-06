Samurai Shodown: ecco il trailer di Shiro Tokisada Amakusa

SNK ha presentato ufficialmente Shiro Tokisada Amakusa, prossimo lottatore DLC in arrivo su Samurai Shodown. Shiro è il tradizionale cattivo della serie, e infatti come tutti i cattivi che si rispettino bara spudoratamente, potrando una sfera d’energia maligna a uno scontro all’arma bianca. Non c’è più rispetto per l’onore!











Ricordiamo che l’arrivo di Shiro Tokisada Amakusa, previsto per il 14 giugno, coinciderà con l’arrivo di Samurai Shodown su Steam. Non si tratta inoltre dell’ultimo DLC in arrivo sul picchiaduro di SNK: il Season Pass 3 includerà infatti un altro combattente ancora da rivelare.