Ubisoft Forward: ecco i dettagli sulla conferenza dell'E3 2021

Con l’Ubisoft Forward ormai dietro l’angolo, la compagnia franco-canadese ha voluto diffondere alcuni primi dettagli sull’evento digitale che si terrà in occasione dell’E3 2021.

Sebbene la conferenza vera e propria inizierà alle 21:00 del 12 giugno, il pre-show partirà un’ora prima, alle 20:00, con notizie e aggiornamenti da giochi come For Honor, Trackmania, The Crew 2, Brawlhalla, Watch Dogs: Legion e altre novità dai team Ubisoft.

Dopodiché, la presentazione principale comprenderà il prossimo capitolo della serie Rainbow Six, precedentemente noto come Rainbow Six Quarantine, con un assaggio del suo gameplay. Lo show includerà anche ulteriori dettagli su Far Cry 6, notizie su Riders Republic, aggiornamenti da Assassin’s Creed Valhalla e Rainbow Six Siege sui loro prossimi contenuti, così come contenuti dalla serie Apple TV+ Mythic Quest, e il film di prossima uscita Werewolves Within, entrambi di Ubisoft Film & Television.

Per finire, a partire dalle 22:00, il post-show includerà un briefing della comunità di Rainbow Six Siege per aggiornare i giocatori sulle ultime novità.

