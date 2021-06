Animal Crossing: New Horizons, arrivano gli Europei di calcio

Se siete fan di Animal Crossing: New Horizons e del calcio di alto livello, ottime notizie per voi. Da oggi potete infatti unire le vostre due passioni grazie all’iniziativa della comunità italiana Animal Crossing Life, che in vista degli Europei di calcio 2020 ha pensato di dedicare qualcosa di speciale all’evento. Stiamo parlando dell’isola di Calciopea, dedicata ai fan di Euro 2020 di tutte le nazioni, e dotata di campi di allenamento, spogliatoi e di uno stadio pronto ad accogliere accese competizioni.











Oltre a ciò, è stato incluso anche un Viale delle Nazioni, che include stand dedicati a ciascuna delle 24 nazioni che prenderanno parte agli Europei. Calciopea ha anche il suo sito ufficiale, dove è possibile fare un tour digitale dell’isola e che offre un kit per il tifoso da indossare in-game, comprensivo di maglia di gioco, bandierina e make-up.