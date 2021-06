Going Medieval supera quota 175 mila copie vendute

Forse non sarà una cifra impressionante come altre, ma se tenete presente che il genere di Going Medieval non è propriamente di quelli che spopolano fra il grande pubblico, viene proprio da pensare che Foxy Voxel possa essere più che soddisfatta delle 175 mila copie vendute dal suo titolo in una sola settimana dal lancio in Accesso Anticipato. Il titolo, pubblicato da The Irregular Corporation, è infatti un gestionale al quale si vanno ad unire elementi da survival sim. In una Inghilterra devastata dalla peste, dovremo dare vita a un insediamento, che ovviamente avrà bisogno di essere nutrito e protetto: i pericoli là fuori sono tanti.

A Going Medieval, inoltre, non manca una vena da gioco di ruolo: gli eventi ci metteranno di fronte a delle scelte che influenzeranno i futuri sviluppi, in meglio o in peggio. Se siete curiosi di saperne di più, fate un salto a leggere la nostra anteprima; noi intanto vi diciamo che Foxy Voxel ha già pubblicato una roadmap del suo gioco, che potete trovare di seguito.