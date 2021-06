Valheim: novità sull'aggiornamento Hearth & Home, cambi alla roadmap

Dopo un successo esplosivo nel corso dei mesi di febbraio e marzo, le cose si sono acquietate in quel di Valheim. Gli sviluppatori di Iron Gate hanno infatti profuso gran parte dei loro sforzi in aggiornamenti minori in termini di contenuto, ma importanti per assicurare la stabilità di gioco. Ora, però, pare che sia giunto per loro il momento di dedicarsi in pieno ad Hearth & Home, il primo content update promesso dalla roadmap. In un post su Steam, Iron Gate ha chiarito che proprio quest’ultima riceverà alcuni cambiamenti: dopo Hearth & Home, lo studio ha dichiarato si dedicherà alle Mistlands, posticipando dunque gli aggiornamenti Cult of the Wolf e Call of the Sea.

Per quando riguarda l’atteso aggiornamento dedicato alle nostre magioni vichinghe, sarà necessaria una buona dose di pazienza prima di vederlo arrivare su Valheim. È infatti previsto entro il settembre del 2021, ma sembra proprio che Iron Gate voglia assicurarsi che l’attesa valga la pena. L’annuncio su Steam e le immagini condivise infatti anticipano nuove ricette, nuovi potenziamenti per il calderone e numerosi nuovi modi di impreziosire le nostre abitazioni.