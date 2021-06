Il creatore di Five Nights at Freddy's annuncia il suo ritiro

Scott Cawthon, creatore della serie horror Five Night at Freddy’s, ha annunciato il suo ritiro. La decisione arriva a poca distanza da una controversia in merito ad alcune donazioni politiche di Cawthon, ma leggendo il post di addio è evidente come la scelta fosse nell’aria già da qualche tempo. “Avevo più di trent’anni quando ho creato la serie, e ora ne ho più di quaranta e mi sono reso conto che mi mancano tante delle cose su cui mi concentravo prima che FNAF diventasse un tale successo. Mi manca creare giochi per i miei figli, mi manca crearli così per divertimento, e mi manca creare RPG, anche se non sono per niente bravo”, ha dichiarato Scott Cawthon.

Un più che comprensibile esaurimento della scintilla, dunque, anche se ciò non significa che i pazzi robot assassini di Five Night at Freddy’s si fermeranno con il suo ritiro. Sarà infatti qualcun altro, scelto da Cawthon stesso, a proseguire i lavori sui prossimi episodi della serie.