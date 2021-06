Everspace 2: ecco il primo teaser per il sistema di Zharkov

A distanza di circa un paio di mesi dall’ultimo Content Update, Everspace 2 si prepara ad aggiornarsi di nuovo. Questa volta, ROCKFISH intende aggiungere un intero nuovo sistema; stando a quanto dichiarato nel corso del teaser (per modo di dire, dura ben tre minuti!), Zharkov è un enorme vortice formatosi attorno alla sua stella centrale. In questo settore, potremo trovare un sacco di interessanti opportunità a risorse rare, ma ogni rosa ha le sue spine: non mancheranno infatti nuovi pericoli ambientali come tempeste elettromagnetiche e solari. Oltre, ovviamente, agli onnipresenti banditi. Penserete mica che si prendano una vacanza, eh?











Gli inquietanti asteroidi verticali di Zharkov nascondono molti segreti, incluse a quanto pare nuove informazioni sugli Antichi, la misteriosa razza di creature che già abbiamo imparato a conoscere nel primo capitolo della serie. Oltre al nuovo settore, questo aggiornamento introdurrà anche nuove armi in quel di Everspace 2: il trailer mostra ad esempio i missili corrosivi, capaci di danneggiare direttamente la barra della salute dei nostri avversari. Ulteriori informazioni su questo intrigante Content Update saranno condivise nelle prossime settimane.