Judgement: possibile un prossimo arrivo su Xbox Game Pass?

Tutt’altro che nuovo ad anticipazioni in merito a titoli in arrivo sull’Xbox Game Pass, l’account ufficiale del servizio di Microsoft potrebbe averne combinata un’altra delle sue. Nelle ultime ore, il profilo ha infatti postato una lista di 280 personaggi nella quale appare anche Takayuki Yagami, protagonista di Judgement. Ricordiamo che il titolo, del quale è stato di recente annunciato un seguito, non è attualmente disponibile su PC, quindi con tutta probabilità anche in questo caso l’offerta sarà limitata alle console Xbox.

L’ipotesi che Judgement possa arrivare su Xbox Game Pass è tutt’altro che implausibile: ricordiamo infatti che SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio hanno già fatto arrivare tutta la serie Yakuza sul servizio di Microsoft.