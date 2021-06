NieR Replicant: più di un milione le copie vendute

A quasi due mesi di distanza dal lancio, NieR Replicant ver.1.22474487139 ha venduto più di un milione di copie. L’annuncio arriva direttamente dagli account social ufficiali della serie, che aggiungono come anche NieR: Automata abbia raggiunto un traguardo importante, cioè quello di sei milioni di copie vendute. Indubbiamente, l’uscita della remaster del suo predecessore ha spinto nuovi utenti a scoprire il viaggio di 2B e 9S.

Ricordiamo che la remaster di NieR Replicant non si limita ad adattare il gioco originariamente uscito su PS3 e Xbox 360 ai sistemi moderni. Con questa nuova versione, infatti, sono anche stati aggiunti contenuti tagliati in precedenza. Potete trovare altre informazioni in merito nella nostra recensione.