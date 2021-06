Industries of Titan disponibile in Accesso Anticipato su Steam

Se con la recente Steam Next Fest avete addocchiato l’interessante Terra Nil ma avete deciso che preferite l’industrialismo alla preservazione dell’ambiente, buone notizie per voi. È infatti disponibile da poco in Accesso Anticipato su Steam un titolo che farà sicuramente al caso vostro, e cioè Industries of Titan, sviluppato da Brace Yourself Games.











In qualità di Fondatori, sarà nostro compito creare una città-corporazione in quel di Titano; la luna di Saturno è infatti il posto perfetto per un capitano d’industria che intende mostrare la propria abilità imprenditoriale – con qualunque mezzo. Oltre a dover progettare una catena di produzione ottimizzata fin nel minimo dettaglio, non mancheranno infatti fasi di combattimento nelle quali dovremo letteralmente annientare la nostra competizione (o i ribelli, a seconda di chi sta cercando di ostacolare i nostri piani). Come promozione per il lancio in Accesso Anticipato, Industries of Titan è attualmente disponibile a un prezzo scontato del 20%.