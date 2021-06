Borderlands 3: arriva l'aggiornamento per il crossplay

Andare a caccia di Cripte è un mestiere pericoloso e meglio affrontato in compagnia, e per fortuna con l’ultimo aggiornamento di Borderlands 3 trovare compagni di squadra è diventato ancora più semplice. Gearbox ha infatti annunciato l’avvenuta implementazione del crossplay, che coinvolgerà PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Mac e Stadia; come già chiarito in precedenza, le console Sony ne resteranno fuori. L’attivazione o meno di questa funzionalità avverrà al lancio del gioco, potrà essere modificata tranquillamente in un secondo momento e si appoggerà al sistema SHiFT.

Oltre al crossplay, in quel di Borderlands 3 stanno per arrivare altre novità. La giornata di oggi segna infatti il ritorno dell’evento stagionale La Vendetta dei Cartelli, che come nella sua versione 2020 ci vedrà andare a caccia di nemici speciali prima di dirigerci alla Villa Ultravioletta per lo scontro finale con i signori del crimine. Di solito, questo il punto in cui vi diciamo quanto a lungo sarà disponibile questo evento. Gearbox, però, ha deciso di cambiare le carte in tavola e far sì che gli eventi stagionali (Sanguinoso raccolto, Giorno del Crepacuore e Vendetta dei cartelli) siano sempre disponibili. Potrete decidere di disattivarli in ogni momento tramite il solito menù.

Non finisce qui, però. Oltre a crossplay ed eventi, lo studio ha anche deciso di aumentare il limite del livello (portandolo a 72). Infine, per chiudere il mini-evento Vere Prove, fino alle 17:59 del 1° luglio tutti i loro effetti saranno attivi: dirigervi a una delle sei prove speciali di Borderlands 3 vi permetterà dunque di mietere ricco bottino (sempre che riusciate a superarle).