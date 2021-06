Quattro titoli della serie Trails in arrivo in Occidente, ecco i trailer

La notizia era già stata anticipata dall’Epic Games Store, ma nel corso della serata di ieri NIS America ha dato l’annuncio ufficiale: quattro titoli della serie Trails di Nihon Falcom arriveranno anche sul mercato occidentale. Come già noto, i titoli in questione sono The Legend of Heroes: Trails from Zero, The Legend of Heroes: Trails to Azure, The Legend of Heroes: Trails into Reverie e The Legend of Nayuta: Boundless Trails, che arriveranno su PC, PS4 e Nintendo Switch. Nello specifico:

The Legend of Heroes: Trails from Zero sarà disponibile a partire dall’autunno 2022, con testi in inglese e audio in giapponese;

sarà disponibile a partire dall’autunno 2022, con testi in inglese e audio in giapponese; The Legend of Heroes: Trails to Azure sarà disponibile nel corso del 2023, con testi in inglese e audio in giapponese;



sarà disponibile nel corso del 2023, con testi in inglese e audio in giapponese; The Legend of Heroes: Trails into Reverie sarà disponibile nel corso del 2023, con localizzazione completa in lingua inglese;

sarà disponibile nel corso del 2023, con localizzazione completa in lingua inglese; The Legend of Nayuta: Boundless Trails sarà disponibile nel corso del 2023, con localizzazione completa in lingua inglese.



Per quanto riguarda i titoli della duologia Crossbell, cioè Trails from Zero e Trails to Azure, NIS America ha potuto contare sull’assistenza del gruppo Geofront. Di seguito potete trovare i teaser trailer dei quattro giochi.