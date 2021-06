Owlcat Games e Koch Media hanno annunciato che il gioco di ruolo Pathfinder: Wrath of the Righteous arriverà anche su console. Il lancio è previsto entro la fine del 2021, e avverrà sotto la nuova etichetta Prime Matters, di recente presentata proprio da Koch Media. Ricordiamo che per quanto riguarda la versione PC, il titolo arriverà su Steam, GOG e Epic Games Store il 2 settembre 2021. Per accompagnare questo annuncio, Owlcat ha anche pubblicato un nuovo trailer in cui presenta la fortezza di Drezen.











Questa fortificazione giocherà un ruolo tutt’altro che secondario all’interno della campagna di Pathfinder: Wrath of the Righteous. Nella prima parte della storia, dovremo infatti parlare con la gente che ha assistito alla sua caduta, scoprendo come si sono svolti gli eventi; nella seconda, invece, dovremo riconquistarla. Le scelte compiute nelle ore precedenti influenzeranno sia il punto di partenza del nostro assalto, sia il suo sviluppo. La battaglia al suo interno sarà decisamente epica, e Owlcat ha dichiarato di aver preparato più di 70 cutscene al suo interno. Una volta riportata sotto il nostro controllo, Drezen diventerà la nostra hub centrale.