Sony acquisice Nixxes, studio specializzato nei porting su PC

A poca distanza dall’acquisizione di Housemarque, Sony Interactive Entertainment porta un altro studio sotto la sua ala protettrice. Ad unirsi ai PlayStation Studios sarà il team olandese Nixxes, fondato nel 1999 e con sede a Utrecht. Il comunicato ufficiale include dichiarazioni abbastanza generiche su quello che sarà il ruolo del nuovo acquisto. Il capo dei PlayStation Studios Herman Hulst, ad esempio, ha dichiarato che lo studio “ha una passione per il miglioramento dei giochi e per assicurarsi di creare l’esperienza migliore possibile per i giocatori.”

Andando a spulciare i trascorsi di Nixxes, però, sembra altamente probabile che lo studio si occuperà di fornire aiuto tecnico con il porting dei titoli first party di Sony su PC. In passato, infatti, si è occupato delle versione PC di Deus Ex: Mankind Divided, della serie Tomb Raider e di Marvel’s Avengers.