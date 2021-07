Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare, rivelata la data di lancio

È da qualche settimana che Dotemu, Guard Crush e Lizardcube stuzzicano il nostro appetito con vari trailer dedicati a Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare, ma per che il tempo per l’attesa di questo DLC stia per giungere alla conclusione. Con un nuovo trailer, gli sviluppatori hanno infatti rivelato che nuove avventure e nuovi personaggi saranno disponibili a partire dal 15 luglio.











Streets of Rage 4: Mr. X Nightmare introdurrà la nuova modalità Survival Mode, che ci vedrà affrontare varie ondate di nemici permettendoci di potenziare i nostri personaggi fra una e l’altra. Ovviamente, saranno disponibili anche nuovi combattenti, e cioè Estel Aguirre, Max Power e Shiva.