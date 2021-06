Sony ha acquisito Housemarque, gli sviluppatori di Returnal

Attraverso un breve messaggio diffuso tramite il blog ufficiale PlayStation, Hermen Hulst dei PS Studios ha annunciato l’acquisizione di Housemarque, lo studio finlandese che ha dato i natali al recente Returnal.

Gli sviluppatori nordici hanno spesso collaborato con Sony per la realizzazione di diversi videogiochi in esclusiva, dunque questa notizia non dovrebbe sorprendere, soprattutto alla luce dell’ottimo successo di critica e di pubblico riscosso dall’ottimo roguelite per PS5 pubblicato alla fine di aprile.

“Siamo entusiarsi di entrare a far parte della famiglia dei PlayStation Studios,” ha dichiarato Ilari Kuittinen, Co-founder e Managing Director di Housemarque. “Questa acquisizione fornirà al nostro studio un futuro stabile e le opportunità per continuare a creare esperienze ludiche con al centro il gameplay, mentre continueremo a sperimentare nuovi metodi narrativi per spingerci ai limiti di questa forma d’arte moderna.”

Kuittinen spiega che, con il supporto di Sony, Housemarque potrà finalmente creare nuovi videogiochi senza i vincoli legati allo sviluppo indipendente.

